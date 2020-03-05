В колонии под Киевом для заключенных ввели кототерапию

К общению с животными будут допускаться только те, кто отбывает срок не за тяжкие преступления

В Бучанской исправительной колонии №85 запустили подобный американскому проект кототерапии, в котором заключенным разрешается ухаживать за бездомными котами. Об этом сообщается на странице "Центр защиты животных" в Facebook.

"Людям, отбывающим наказание, позволят заботиться о бездомными котиками. Конечно, за процессом будут следить сотрудники исправительного учреждения, и к общению с животными будут допускаться только те заключенные, которые отбывают наказание не за тяжкие преступления. Для животных будет отведено специальное помещение, куда смогут приходить заключенные для посещения своих новых подопечных", - говорится в сообщении.

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Время от времени котиков будут посещать ветеринары центра, чтобы убедиться, что с ними все в порядке, они не болеют и содержатся в хороших условиях.

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