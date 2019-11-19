В Кракове установили памятник Анне Киевской – фото

Скульптуру маленькой княжны подарили в рамках «Дней Киева в Кракове»

Фото: КГГА

Памятник Анне Киевской – Королеве Франции, установили на территории Дворца Вельопольських в Кракове, сообщает КГГА.

Эту скульптуру передали в подарок во время "Дней Киева в Кракове" в 2018 году. Возле памятника высадили 21 куст белых роз сорта Anne de Kyiv – еще один подарок от киевской общины, и красные розы местной селекции. Белые и красные цветы символизируют флаг Польши.

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Скульптура юной княжны Анны является репликой памятника, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве. Авторы монумента – скульптор Константин Скритуцкий и куратор Федор Баландин.

Напомним, копии скульптуры, в рамках проекта "Путь Королевы" уже установили во французском городе-побратиме Тулуза и в Джакарте. Также в октябре 2019 памятник Анне Киевской открыли в одном из старейших городов Бельгии – городе Арлон. Скульптуру также планируется открыть в Чехии, Австрии и Германии.

Впервые модель памятника королеве Анне презентовали на территории Национального заповедника "София Киевская" в июле 2015 года во время первого Международного фестиваля искусств "Anne de Kyiv Fest".

Напомним, возле аэропорта "Киев" 31 августа, в День авиации Украины, открыли памятник легендарному авиаконструктору Игорю Сикорскому. Бронзовый памятник высотой более семи метров установлен на полусфере в виде земного шара.

Ранее в одном из старейших городов Бельгии – Арлоне – торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны.

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