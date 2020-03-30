В лесах и парках Киева запретили шуметь

В Киеве с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещено громко шуметь: в зеленых хонах в это время наступает "сезон тишины", сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов.

"Сезон тишины" – это природоохранное мероприятие, которое ввели на законодательном уровне (статья 39 Закона Украины "О животном мире"). Целью данного мероприятия является охрана ареала обитания диких животных на время их размножения. Такой проект способствует воспроизводству популяции диких зверей и птиц, обеспечивая спокойное развитие фауны в наших лесах.

В это время под запретом:

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санитарные рубки леса

стрельба

взрывные работы

фейерверки

проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах

использование моторных маломерных судов.

За нарушение грозит админответственность и штрафы: для физлиц – от 510 до 850 грн, а для должностных лиц – от 850 до 1190 грн.

Также киевлян призвали не отдыхать в городских лесах в условиях карантина. За нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 1700 до 3400 грн.

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Кроме того, сейчас продолжается пожароопасный период. Теплая, сухая погода способствует увеличению количества пожаров в экосистемах. Разведение костра в лесах и парках запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф – от 340 до 1360 гривен.

Отметим, в Киеве продолжается карантин, введенный несколько недель назад в связи с распространением коронавируса. В связи с ограничительными мерами улицы города заметно опустели, особенно это видно в центре. Кроме того, в городе из-за карантина обнесли красной оградительной лентой детские площадки, чтобы родители прекратили гулять там с детьми.

Новости "Сегодня" сообщали, что карантин продлится в Украине по меньше мере до 24 апреля. Нарушителям карантина грозят штрафы от 17 тысяч гривен.

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