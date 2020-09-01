Впервые после 12 лет реставрации церемониальную резиденцию президента Украины открывают для широкой общественности.

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Все желающие смогут посетить дворец в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00. А по инициативе первой леди Елены Зеленской отныне каждый четверг в Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников.

Первая экскурсия состоялась накануне Дня знаний при непосредственном участии первой леди. Елена Зеленская провела детей по залам и комнатам дворца и рассказала про церемониальные мероприятия, протокол встречи официальных делегаций, этикет официальных обедов, поделилась своими воспоминаниями и впечатлениями от встреч с лидерами других государств и их супругами и даже раскрыла тайну президентской булавы.

Вместе с первой леди дети побывали в церемониальной зале, зале переговоров, ознакомились с экспозицией картин, предоставленных дворцом Национальной академией изобразительного искусства и архитектуры Украины, и коллекцией памятных подарков президентам Украины.

"Открытие Мариинского дворца после двенадцатилетнего реставрации – действительно важное событие, потому что украинцы имеют право видеть все достижения и культурное наследие нашей страны. Я очень рада, что первыми его посетителями стали дети, школьники, и, пользуясь возможностями, которые предоставляет статус жены президента, хочу сделать символический подарок ко Дню знаний для всех школьников Украины и пригласить их на бесплатные экскурсии по дворцу", – сказала Елена Зеленская.

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Бесплатные экскурсии для организованных групп школьников будут проводить каждый четверг. Каждую экскурсию адаптируют с учетом типа учебного заведения, возраста школьников и специфики исторического периода, который они сейчас изучают. Попасть в Мариинский дворец может каждая школа Украины, предварительно оставив заявку на сайте www.m-palace.com.ua.

Мариинский дворец является достопримечательностью дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния. После восстановления государственной независимости Украины в 1991 году дворец стал официальной резиденцией главы государства.

Ранее мы сообщали, что Мариинский дворец откроют для экскурсий.

Смотрите, как президент Украины Владимир Зеленский в Мариинском встретился с коллегой из Швейцарии Симонеттой Соммаругой

Видео: president.gov.ua

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