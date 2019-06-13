ФОТОФАКТ. В Мариинском дворце фонари светятся даже днем: стала известна причина

В Госуправлении объяснили причину такой "иллюминации"

Фото: Жека Котенко.

В Киеве люди, которые прогуливались возле Мариинского дворца 13 июня, заметили, что фонари, размещенные на его ограде, светились среди белого дня. Фотографию "иллюминации" опубликовал в Facebook пользователь Жека Котенко.

"Похоже что при реконструкции Мариинский дворец забыли поставить выключатель уличного освещения", – сообщил автор фото.

В Государственном управлении делами "Сегодня" сообщили, что в Мариинском дворце могли вестись ремонтные работы.

"То, что днем горят фонари на воротах Мариинского дворца, может быть связано с проверкой коммуникаций или плановой заменой лампочек. Вряд ли фонари горели целый день", – пояснили нам в управлении.

Ранее киевлян рассмешила урна для мусора в Мариинском парке. На ней вверх ногами зеленой краской написано "Зеленбуд. Печерськ". Благо, мусор в эту урну можно бросать, а установлена она на аллее возле непарадного входа в Мариинский дворец.

Также людей возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца. "Если сравнить скульптуры со старыми, то мы увидим, что лев получился какой-то сутулый, перепуганный и больше похож на гиббона", – написал в соцсетях киевлянин Олег Протокин.

В прошлом году Госуправление делами объявило тендеры на закупку мебели для Мариинского дворца на сумму почти в 23 млн грн. "Сегодня" выяснила, какие обновления запланированы в интерьере памятника архитектуры XVIII века.

Также новости "Сегодня" сообщали, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.

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