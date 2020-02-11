В метро Киева заметили девушку с необычным питомцем (фото)

Реклама

В Киеве 10 февраля вечером в столичной подземке заметили необычного пассажира. Так, в метро на синей ветке, в направлении станции "Героев Днепра", ехала молодая девушка с небольшой обезьянкой на руках. Питомец был одет по погоде – в теплую куртку с капюшоном, и с интересом рассматривал людей в вагоне.

"Ее тепло укутали, видно, что обезьянку очень любят. Я сперва даже подумала, что это ребенок. Ехала очень спокойно, сидя на руках у хозяйки", – рассказала "Сегодня" киевлянка, ставшая очевидцем необычной поездки.

Пассажиры с улыбкой восприняли необычную попутчицу. Правда, в Киевском зоопарке отмечают, что содержать мартышку, как домашнего питомца – нетипично для этого вида животных.

"На данном фото представлен вид обезьяны – мартышка зеленая. Это дикое животное и содержания ее в качестве домашней "кошки" для нее неестественно. Оптимальная температура проживания +20 – +25 градусов. Поэтому только наш летний климат подходит им для комфортной жизни. В подавляющем большинстве данные обезьяны едят овощи, фрукты, вареные яйца, рассыпчатый сыр, мясо вареное", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском зоопарке.

Отметим, что в 2018 году жительница столицы Елена Десятник рассказала на своей странице в Facebook о необычной поездке. В маршрутке №25 до метро "Петровка" ей посчастливилось проехать с необычным пассажиром: королевской зеленой мартышкой.

Кроме того, однажды в подземке заметили мужчину, который держал на руках лису. На животное была надета шлея с поводком.

Также мы рассказывали о рыжей и пушистой лисе из Ирпеня, которая прославилась на всю страну. А началось все со скандала. Мужчина зашел в супермаркет с лисой на руках. Сбежались все охранники. Даже полицию вызвали! Выяснили, что у владельца есть все документы. Да и вообще – он спас животное от смерти. В Ирпене и Буче домашняя лиса – настоящая знаменитость.

Тем временем, в Винницком зоопарке прошлой весной показали малышей, которые родились в зверинце. Подробности – в сюжете "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама