Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

В Михайловском соборе началась всенощная служба в честь Рождества Христова

6 января, 17:30

Возглавил Рождественское богослужение митрополит Киевский и всея Украины Епифаний

Чтобы попросить счастья и достатка, верующие сегодня идут в церкви на всенощные службы. В Михайловском соборе возглавит Рождественское богослужение митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Какая атмосфера сейчас там, узнали корреспонденты новостей "Сегодня".

Буквально только что, в 17.00, в Михайловском соборе началось всенощное бдение. Планируется, что служба продлится до половины восьмого вечера. Люди начали собираться за несколько часов до начала службы. В собор идут верующие поставить свечи за здоровье близких, попросить счастья и достатка. Большинство семей, с которыми мы успели пообщаться, кутью еще только планируют готовить. И пост соблюдают не все, но стараются, чтобы на столе в сочельник обязательно стояло 12 блюд.

Реклама

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как готовят кутью в разных регионах Украины. Мы узнали все о традициях в центре, на востоке и на западе страны.

В тренде
Это нам еще пригодится: перемены из 2019-го, которые повлияют на Киев в новом году
Андреевский спуск, Киев

Также мы выяснили, чего ждать от погоды на Рождество. Оказалось, что снега не ожидается, а на дорогах страны будет царить гололедица.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Рождество служба митрополит богослужение сочельник Епифаний

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве начался марш ко дню рождения Бандеры: фото и видео начала шествия
В Киеве начался марш ко дню рождения Бандеры: фото и видео начала шествияДругие новости
В Киев идет непогода: синоптики уточнили прогноз
В Киев идет непогода: синоптики уточнили прогнозДругие новости
"На дачи не забирали". После скандала в сети показали фото старых фонарей из Мариинского паркаДругие новости
Скандал с Софиевской Борщаговкой продолжается: кто утверждал генеральный план села
Скандал с Софиевской Борщаговкой продолжается: кто утверждал генеральный план селаДругие новости
Как брошенные коты: что ждет шестерых тигров, которых обнаружили в Киеве
Как брошенные коты: что ждет шестерых тигров, которых обнаружили в КиевеПроисшествия
Обмен пленными: в Киеве продолжают блокировать Лукьяновское СИЗО
Обмен пленными: в Киеве продолжают блокировать Лукьяновское СИЗОПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...