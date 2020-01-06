В Михайловском соборе началась всенощная служба в честь Рождества Христова

Чтобы попросить счастья и достатка, верующие сегодня идут в церкви на всенощные службы. В Михайловском соборе возглавит Рождественское богослужение митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Какая атмосфера сейчас там, узнали корреспонденты новостей "Сегодня".

Буквально только что, в 17.00, в Михайловском соборе началось всенощное бдение. Планируется, что служба продлится до половины восьмого вечера. Люди начали собираться за несколько часов до начала службы. В собор идут верующие поставить свечи за здоровье близких, попросить счастья и достатка. Большинство семей, с которыми мы успели пообщаться, кутью еще только планируют готовить. И пост соблюдают не все, но стараются, чтобы на столе в сочельник обязательно стояло 12 блюд.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как готовят кутью в разных регионах Украины. Мы узнали все о традициях в центре, на востоке и на западе страны.

Также мы выяснили, чего ждать от погоды на Рождество. Оказалось, что снега не ожидается, а на дорогах страны будет царить гололедица.

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