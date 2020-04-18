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В Михайловском соборе уже все готово к началу трансляции пасхального богослужения

18 апреля, 19:46

Екатерина Степаненко

Не смотря на то, что храм не закрыт для посещений, в него пускают не больше 10 человек

Светлое Христово Воскресение православные всего мира будут отмечать уже завтра, и из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменены. Верующих просят не идти в церкви, а смотреть службу онлайн. В эти минуты корреспондент "Сегодня" находится возле Михайловского собора. Она выяснила, как люди относятся к освящению куличей онлайн и все ли готово к трансляции?

Камеры уже установлены и приготовления к онлайн-трансляции уже завершена. Отметим, Православная церковь Украины еще в середине марта запретила своим верующим участвовать в массовых службах. В том числе, и во время Пасхальных праздников, и настаивала на освящении онлайн. Что по этому поводу думают украинцы?

"Конечно, чтобы прошла угроза коронавируса, лучше оставаться дома. Но очень моей душе хочется чтобы в это день звонили колокола, и собирались люди. Поэтому сегодня решила зайти. Я знала, что будет очень пусто", – рассказала одна из прихожан.

Оставаться дома на праздники призывали и служители Православной церкви Украины. Наблюдать за чтением молитв можно и онлайн, а если у вас дома есть святая вода, куличи можно освятить ею. А еще почти во всех областях Украины куличи посвятили еще в пекарнях или магазинах, поэтому священнослужители призывают верующих отметить праздник в кругу семьи.

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За порядком во время Пасхальных праздников будут следить 22 тысячи правоохранителей, за нарушение режима карантина украинцам грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Служение начнется сегодня в 23:00 и увидеть его можно на официальной странице церкви. Или на канале "Украина" и на сайте новостей "Сегодня" по ссылке: Пасха онлайн: трансляция богослужения на телеканале "Украина.

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Пасха богослужение трансляция михайловский собор

Источник: Сегодня

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