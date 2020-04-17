Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Минздраве назвали новую причину смога в Киеве и дали советы жителям столицы

17 апреля, 09:57

Наталья Руда

По словам министра здравоохранения, смог стал всего лишь следствием сжигания сухой травы и мусора

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга 17 апреля сообщил, что причиной смога в Киеве является сжигание сухой травы и мусора на территории частных домовладений.

"Мы видим сильный смог в городе Киеве и Киевской области, чувствуем его. По информации ГСЧС, этот смог – следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Важно, что по сообщениям ГСЧС, химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений", – сказал Степанов.

Он также дал несколько советов киевлянам, которые заключаются в пребывании дома и влажной уборке.

Реклама

"Дым в воздухе может вызвать головную боль, затруднение дыхания, кашель, раздражение глаз, поэтому Минздрав советует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости до двух-трех литров в сутки. Также максимально не открывать дома окна, проводить чаще влажную уборку помещений. Также это особенно для людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания", – уточнил министр.

В тренде
Пожары в Чернобыльской зоне: "вторая волна" может охватить десятки тысяч гектаров

Напомним, вечером 16 апреля столицу накрыл сильный дым и запах гари. В воздухе были зафиксированы продукты горения. Причиной задымленности, по данным столичных властей, являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. Кроме того, вечером 16 апреля сервисы по качеству воздуха называли Киев городом с самым плохим воздухом в мире.

Вместе с тем, утром 17 апреля в городе по-прежнему слышна гарь. Качество воздуха также не улучшилось.

Кроме того, и столицу, и Чернобыльскую зону 16 апреля накрывала мощная пыльная буря:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев смог Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчинаДругие новости
В Киевской области вводят
В Киевской области вводят "комендантский час" на выходных и на ПасхуВласть
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19Другие новости
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 61-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 61-летний мужчинаДругие новости
Новая жертва коронавируса в Киеве: умер слесарь метрополитена
Новая жертва коронавируса в Киеве: умер слесарь метрополитенаДругие новости
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшем
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшемДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...