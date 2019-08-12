В музее Пирогово устроили праздник меда

Пчеловоды говорят, что из-за погодных капризов меда в этом году меньше

Пчеловоды со всей Украины и гости – даже из Турции. В столичном музее Пирогово устроили праздник меда. Ведь впереди первый Медовый Спас, который христиане будут отмечать в среду. "Сегодня" тоже побывали на празднике. Букеты собирали и к меду приценились.

В столичном Пирогово заранее празднуют Медовый Спас. Поэтому блюдо из меда есть едва ли не у каждой компания, которая отдыхает среди древних хат.

Рядом с отдыхающими – на ярмарке торгуют пчеловоды.

Из-за погодных капризов, говорят, что меда в этом году меньше, но цену на товар не поднимают. За пол-литра меда просят от семидесяти гривен. Покупателей привлекают скидками.

Как лучше лакомиться медом, рассказывают продавцы и признаются, что мед с молоком омолаживает организм.

Дальше – душистое и целебное. Из чего чего делают традиционные венки и обереги – рассказывают смотрители музея.

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Мак – для долголетия, рута и мята – для женского здоровья, кудрявцы – для мужской силы. Вот такие букеты готовят к празднованию Спаса. Освященные травы хранят дома.

После Медового Спаса украинцы празднуют еще два праздника урожая – 19-го августа Яблочный Спас и 29-го – Ореховый или Хлебный Спас.

Напомним,14 августа православные отмечают очень важный праздник — Медовый Спас. Это народное название дня, когда христиане почитают три святыни — Животворящий Крест Господний, образ Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

Также Медовый Спас называют первым Спасом, а еще — Маковым Спасом, Маковеем. Ведь с 14 августа начинали собирать урожай мака.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:

Этот Спас в народе называли Медовым, так как считалось, что с этого времени пчёлы перестают собирать пыльцу с цветов. И именно в этот день, предварительно освятив в церкви, начинали есть мёд. Все дети собирались возле церкви или на пасеке, чтобы полакомиться медом.

В день Медового Спаса отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах.

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