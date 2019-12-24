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В МВД рассказали, скольких патрульных не хватает в полиции Киева

24 декабря, 20:38

В составе столичной полиции нехватка патрульных составляет 34%

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Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Министерстве внутренних дел Украины подсчитали, что кадровый состав патрульной полиции в Киеве не укомплектован на 34%.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко во время общения на митинге с велосипедистами, которые устроили акцию в связи с недавней гибелью двух велосипедистов и пришли к зданию министерства, чтобы обратить внимание на отсутствие безопасности на дорогах.

"У нас сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тысяч патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", – сказал Геращенко.

При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация.

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"Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тысяч 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки – 17-18 тысяч гривен... И поэтому многие патрульные полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать", - заявил Геращенко.

По его словам, в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен, и зарплата для патрульных полицейских будет повышаться.

"Нам нужно больше полицейских", – добавил он.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", на дорогах Украины продолжают гибнуть люди, а аварий становится все больше. Так, за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. Читайте подробней о статистике ДТП в Украине и сколько человек погибли.

Кроме того, полицейские назвали пять главных причин ДТП на украинских дорогах. Департамент патрульной полиции опубликовал статистику аварий и их главных причин за 9 месяцев нынешнего года, сравнив их с прошлым годом. В полиции объяснили, помогут ли штрафы за нарушение ПДД уменьшить количество аварий.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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МВД полиция дефицит кадров патрульная полиция копы Антон Геращенко

Источник: УНИАН

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