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В Нацопере подготовили для киевлян сказочные постановки

10 января, 15:36

Зрители могут посмотреть "Сказку о царе Салтане", "Иоланту", "Снежную Королеву" и "Кармен"

Фото: Национальная опера

Фото: Национальная опера

После Нового года сказка не заканчивается, и в январе Национальная опера Украины подготовила массу приятных сюрпризов своим зрителям.

11 января (вечер) и 12 января (утро) "Сказка о царе Салтане" (Н. Римский-Корсаков)

Одна из самых ярких постановок Национальной оперы Украины. Эти невероятные костюмы и сказочное сценической убранство обязательно нужно увидеть хотя бы раз. А еще семейным походом на "Сказку о царе Салтане" можно начинать приучать малышей к высокому искусству – им точно не будет скучно. Но спектакль и прекрасная музыка порадуют не только юное поколение, но и старших зрителей. Ведь не смотря на сказочный сюжет Пушкина, на самом деле Римский-Корсаков писал свою оперу для взрослой публики.

Фото: Нацопера

Фото: Нацопера

15 января, "Иоланта" (П. Чайковский)

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Еще одна сказочная опера, трогательная задушевность которой сделала ее одним из самых гармоничных и светлых произведений Чайковского. В ее музыке воплощена жизнеутверждающая вера в победу светлого начала, в душевные силы человека, стремящегося к правде и добру. А для киевской публики это также возможность еще раз за этот месяц услышать великолепный тенор Валентина Дытюка в прекрасной творческой компании – партию короля Рене исполнит Сергей Магера, а мавританского врача – Тарас Штонда. Не пропустите возможность послушать такие прекрасные голоса!

Фото: Нацопера

Фото: Нацопера

17 января, "Кармен" (Ж.Бизе)

Есть версия, будто причиной смерти Бизе в возрасте 37 лет послужила душевная травма, которую он получил из-за провала оперы "Кармен" на премьере. Но в это как-то слабо верится, учитывая, что арии из нее слышали хоть раз даже люди, вообще не интересующиеся оперой. В наше время "Кармен" входит в репертуар всех оперных трупп и исполняется на всех языках, в том числе и по-японски. А Национальная опера Украина подготовила зрителям сюрприз – в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" партию Кармен исполнит солистка Венской оперы Зоряна Кушплер.

Фото: Нацопера

Фото: Нацопера

18 января (утро и вечер), "Снежная Королева" (П.Чайковский, А. Лядов, А.Рубинштейн, Э.Григ, Ж. Массне)

Сказочный марафон Национальной оперы Украины продолжает "Снежная Королева". Идея создания балета, хореография и постановка принадлежат народной артистке Украины Анико Рехвиашвили. Музыкальную концепцию на основе произведений Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна, Эдварда Грига и Жюля Массне создали народный артист Украины, дирижер-постановщик Алексей Баклан и Анико Рехвиашвили. Спектакль ориентирован как на взрослого зрителя, так и на семейный поход в театр. Кроме того "Снежная королева" – один из самых массовых балетов театра, ведь на сцене действует до ста персонажей.

Зрителей, которые предпочитают балет, приглашают 25 января на балетную постановку "Дама с камелиями" на тот же сюжет Александра Дюма в постановке Анико Рехвиашвили.

Ранее сообщалось, что Национальная опера Украины получила три лазерных проектора.

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там во дворце Потоцких состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

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Киев афиша Национальная опера

Источник: Сегодня

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