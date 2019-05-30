В новые водоемы Киевского зоопарка начали запускать карасей и карпов

После карпов будут запускать бакланов, черепах и даже тритонов

Фото: Киевский зоопарк.

Обновленный каскад из трех озер в Киевском зоопарке начинает оживать. Вчера сотрудники учреждения вместе со специалистами-ихтиологами провели зарыбление малого озера. В новенький водоем выпустили 250 карасей и больших карпов кои. Мы узнали, какие еще перемены ждут зоопарк в ближайшее время.

Карпов рабочие привезли к озеру около девяти часов утра в больших мешках с водой. Их опустили в воду озера, чтобы температура воды в них уравнялась с озерной и карпы не испытали стресс. Сотрудникам зоопарка даже пришлось держать в холодной воде руки, чтобы не пугать карпов во время выпуска в воду. Каждого аккуратно выпускали, давая возможность освоиться на новом месте, хотя крупные рыбы шустро вырывались из рук.

















За рыбами, которых вчера запустили в озеро, будут регулярно присматривать сотрудники зоопарка.

"Карпов кои нам бесплатно подарили сотрудники одной из компаний. Вода и растительность в озере им подходит идеально. Сотрудники зоопарка будут каждое утро мониторить ситуацию. Киевляне уже могут приходить, чтобы посмотреть на красивых и больших рыб. Мы планируем поставить небольшой автомат по продаже корма для рыб, и покормить их сможет каждый желающий", — рассказал "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка.

Он добавляет, что зоопарк получил уникальный каскад озер.

"Это целый комплекс, который приведен в идеальный порядок, и киевляне уже могут насладиться им. Каждое озеро оборудовано механической системой аэрации, что, кроме наполнения воды кислородом, также делает эти озера незамерзающими в морозы. Это для нас очень важно, поскольку зоопарк — место для массовой зимовки уток, гусей, лебедей, которые по разным причинам не улетели в теплые края", — добавляет Трантин.

Уже скоро заселят два других озера. Там обещают поселить бакланов, пеликанов, черепах, тритонов, ракообразных.

"На озерах будет очень интересно, особенно для детей. Например, можно будет вблизи рассмотреть пеликанов. Кстати, сейчас заканчиваем работы в зимнем помещении для пеликанов. Домик на холме возле озера построен в виде стеклянного грота. Пеликаны получат собственный зимний дворец площадью в 100 квадратных метров, оборудованный большим бассейном", — добавляет Трантин.

Сейчас в зоне озер стало очень уютно. Здесь буйно цветет недавно высаженная растительность.

"Возле озер посажено несколько десятков видов растений, создано несколько гектаров зеленых газонов, посажено около пяти тысяч кустов и две сотни деревьев. Насладиться их цветением или спрятаться от жары в тени горожане могут уже сейчас", — добавляют в зоопарке.

Напомним, что в Одесском зоопарке появились сурикаты.

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