В общепитах Киева выявили 35 случаев коронавируса

В столице проверяют не только рестораны, но и другие субъекты хозяйственной деятельности

Киевляне обсуждают тревожную новость – в одном из заведений быстрого питания на улице Гната Юры якобы был выявлен случай заболевания COVID-19 среди персонала. Позавчера заведение было закрыто полностью, а уже сегодня оно снова работает на вынос. Также открыта летняя площадка заведения.

В Госпродпотребслужбе Киева нам сообщили, что посетят ресторан с проверкой, на это у них есть 24 часа.

"Пока нам не поступало сообщение о выявлении больного коронавирусом по этому адресу. Мы посетим это заведение с проверкой уже сегодня и выясним, что у них произошло. На данный момент в Киеве мы уже зарегистрировали 35 случаев, которые связаны с заведениями общественного питания, где были выявлены больные COVID-19", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, проверяют не только рестораны, но и другие субъекты хозяйственной деятельности, которые не относятся к сфере общественного питания.

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"В случае, если мы выявляем хотя бы одного больного COVID-19, то в обязательном порядке проводится эпидемическое расследование. Устанавливается весь круг контактов больного. Все, кто контактировал с ним, изолируются на 14 дней. Больной, в зависимости от его состояния здоровья, госпитализируется или проходит лечение в домашних условиях под контролем медиков. Спустя 14 дней все, кто контактировал с больным, проходят ПЦР-диагностику на наличие COVID-19. Данный субъект не останавливает свою деятельность, если это возможно. Но с обязательной изоляцией круга лиц, которые контактировали с больным. А это бывает от одного до 100 человек", – поясняет нам Олег Рубан.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Киеве число жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 91 человека. Умерли четверо больных.

В Украине на 11 июня коронавирус подтвердился у 29 070 человек.

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