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ФОТОФАКТ. В одном из киевских парков появились огромные крестики-нолики

18 июня, 16:39

Игру создали из гигантских деревянных кубиков, каждая сторона которых достигает полуметра

Фото: КП УЗН Днепровского района
Фото: КП УЗН Днепровского района.

В парке "Победа" в Днепровском районе появился еще один необычный арт-объект, да еще и полезный. Теперь во время прогулки здесь можно сыграть в любимую многими игру "Крестики-нолики".

Ее создали из гигантских деревянных кубиков, каждая сторона которых достигает полуметра. Их покрыли лаком, чтобы им не был страшен ни снег, ни дождь. Единственное, чего немного опасаются местные жители, чтобы новая конструкция не пострадала от вандалов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, в Сырецком парке есть уличная шахматная доска с огромными фигурами. Также необычные арт-объекты можно найти не только в зеленых зонах, но и в обычных столичных дворах.

Напомним, что в Куреневском парке в Подольском районе Киева установили новый бокс с кнопкой для вызова экстренной помощи. Это небольшой сине-белый металлический ящик с красно-синей мигалкой на верху. Несколько таких устройств разместили на Владимирской горке. 

Также мы писали, что Национальную полицию вооружили немецкими пистолет-пулеметами MP-5


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Тег Киев, парк, игра

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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