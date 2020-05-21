В одном из парков Киева появились гигантские часы, заячья нора и пенек желаний (фото, видео)

Парк "Победа" в Днепровском районе столицы превращается в сказочное место. Тут появится несколько арт-объектов по сюжетам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

Сегодня тут появились большие часы из сказки.

"На огромных часах есть циферблат. Каждый желающий сможет присесть на него и руками показать время. Теперь посетители парка смогут ощутить себя в сказке и стать частью большого часового механизма. В парке Победа появится еще много инсталляций по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Сотрудники нашего предприятия уже начали установку больших шахмат в человеческий рост. Они будут сделаны из растений и заложены зеленым мхом. Фигуры разместятся на шахматной доске с картами. На центральной аллее парка уже появилась клумба в виде головы улыбающегося Чеширского кота, возле него вскоре появится пенек желаний, на котором каждый сможет загадать заветное желание", – рассказывает сайту "Сегодня" Евгений Ковшун, директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

Видео: КП СЗН Днепровского района

Он добавляет, что вскоре тут появится арт-объект в виде заячьей норы, а возле нее большие улитки из цветов и сам заяц возле норки.

"В парке "Победа" появится сказочное место из страны чуде. Попасть в него можно буде через входную группу в виде замочной скважины, которую будут по бокам охранять карты. Я думаю, что все новые инсталляции понравятся посетителям парка и на их фоне киевляне сделают массу замечательных фото. Все новые арт-объекты будут находиться тут до конца года. Мы их будем добавлять другими композициями, например, инсталляцией в виде поля битвы Красной и Белой королев. А перед Новым годом планируем все это подсветить яркой новогодней иллюминацией", – рассказывает нам Евгений Ковшун.

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После этого сказочные композиции в парке "Победа" заменят инсталляциями на другую тематику.

Ранее сообщалось, что столичным каштанам сделали "прививки" от минирующей моли. Коммунальщики сообщили, что сделали восьми взрослым деревьям на Антоновича и восьми каштанам на проспекте Победы инъекции препарата Revive. Препарат движется по сосудистой системе дерева самостоятельно и действует на вредителей в течение трех лет. Он безопасен для людей, животных и насекомых и не попадает в окружающую среду. Первые результаты "прививок" будут видны уже летом – листья обработанных деревьев должны заметно отличаться от пораженных вредителями. Полноценно же оценить действие препарата можно уже через год.

Также новости "Сегодня" писали, что в уникальном "Добропарке" под Киевомрасцвели тюльпаны. Там высадили более миллиона растений самых разнообразных цветов. Также в парке обустроили поля, озера и рощи, сады, равнины и аллеи, мостик и фото-зоны, площадка, цветущие долины с арт-инсталляциями и разнообразные виды деревьев. Наблюдать за цветением тюльпанов можно на странице парка в Facebook.

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Отметим, что общая площадь парка равна площади 400 футбольных полей. Над созданием места для отдыха работали полтора года. Большая часть времени ушла на обустройство рельефа и ручьев. В парке появится лавандовая, гортензиевая и самшитовая долины, а также "долина Любви" с романтическими арт-инсталляциями и цветочными композициями в виде огромных сердец. Добраться в "Добропарк в селе Копылов Макаровского района с окончанием карантина можно будет на автобусе от станции метро "Житомирская". Автобусы будут привозить посетителей прямо к входу в парк. От Киева это – 18 километров по Житомирской трассе, стоимость проезда 8 гривен. Также можно будет приехать в парк на личном автомобиле. Тут уже обустроена большая парковка.

Вместе с тем, в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоты некому. Срезанные цветы подарили медикам.

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