В Офисе президента еще не согласовали проведение "Марша защитников Украины" в День Независимости

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Организаторы "Марша защитников Украины", который запланирован на утро 24 августа в центре Киева, заявили, что команда президента не согласовала с ними свой план, хотя они встречались с заместителем председателя Офиса президента Кириллом Тимошенко и договаривались развести во времени мероприятия. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Никто ничего не согласовывал!", – написал в Facebook один из организаторов марша Павел Белоус.

"Никаких официальных обсуждений с оргкомитетом" Марша защитников "не было. Нам просто" назначили "время, не спросив", – сообщил другой член оргкомитета Андрей Медведько.

Оргкомитет проведет в понедельник, 12 августа, пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах.

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Ранее они планировали пройти по Крещатику около 9:00 утра.

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"Первая" коробочка "- семьи погибших. Вторая – тяжелораненые ветераны, ампутанты. Далее – остальные ветераны", – рассказывал один из участников оргкомитета Евгений Дикий.

В оргкомитете подчеркнули, что их мероприятие – неполитическое и пройдет без каких-либо партийных символик.

Шествие "Марша защитников Украины" стало реакцией на то, что президент Владимир Зеленский решил впервые за пять лет не проводить военный парад ко Дню Независимости.

Напомним, что в Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате: вместо традиционного парада в центре города пройдет Шествие достоинства.

Также после отмены президентом традиционного парада на сайте главы государства зарегистрировали петицию о проведении этого мероприятия. Автор отметил, что "проведение военных парадов в последние годы стало символом силы и непреодолимости Украинского Войска, демонстрацией достижений военно-промышленного комплекса, актом почтения светлой памяти тех, кто отдал жизнь за мирное небо над большей частью нашей прекрасной страны".

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