На окраине Киева появился новый мурал с призывом не жечь траву

В Софиевской Борщаговке появился новый рисунок киевского художника Виталия Гидевана. Теперь стену детского садика "Золотой колосок" украшает сказочный заяц, который везет на спине девочку Алису, а точнее – это девочка спасает его от пожара. Шею зайчика художник украсил зеленым платком в горошек, а также механическим часами. Зайчик с девочкой скачет по полю из цветов и зеленой травы, а над ними пролетает птичка.

"Это история про современную Алису, которая помогает пасхальному кролику спастись от пожара! Найти место, где птички смогут петь свои замечательные песенки, где расцветет весна и наступит великий праздник. Клубы дыма и пепла, созданные человеческой рукой. Зачем? С этим поколением все понятно, остается только надежда на наших детей, которые будут умнее и спасут мир от экологической катастрофы", – написал на своей страничке в социальных сетях Виталий Гидеван.

Художник говорит, что на создание мурала его вдохновила маленькая дочь.

Реклама Фото: Виталий Гидеван

"Мы с дочкой Лизой любим гулять и общаться. И оказались возле сожженного поля. Дочь меня спросила: "Кто это сделал?". Я пояснил ей, что скорее всего, кто-то из людей подпалил. Это ее очень огорчило. "Как же так! А где же будут жить зайчики, ежики, лисички, разные птицы? Люди ведь сожгли их дом!". Слова дочери вдохновили меня на эту работу. Рисунок рисовал неделю, по несколько часов в день. Истратил примерно 20 баллончиков краски. Сегодня планировал сходить на место и сделать фотографии рисунка, но из-за сильного смога и запаха горелого – останусь дома", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Напомним, что в Киеве уже второй день ощущается сильный запах гари. Причиной задымленности, по данным столичных властей, являются пожары в Зоне отчуждения и в Житомирской области, а также северо-западный ветер. При этом в Минздраве же говорят, что причиной смога в Киеве является сжигание сухой травы и мусора на территории частных домовладений.

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