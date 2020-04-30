В ожидании катастрофы: сотрудники больницы Павлова в Киеве вышли на протест (фото)

В Киеве разгорелся скандал в связи с сокращением финансирования психиатрической больницы имени Павлова. Весь персонал вышел на протестный митинг. Люди требуют от властей не урезать финансирование, поскольку это поставит крест на существовании учреждения.

150 медиков Киевской психиатрической больницы вышли на митинг из-за медицинской реформы, согласно которой они получили лишь половину финансирования – 69 миллионов гривен при необходимых 120 миллионах гривен.

В больнице говорят, если уволить 450 сотрудников – она закроется.

"Когда людей поставили перед фактом урезания финансирования, они собрались буквально за несколько часов. Нам объявили в устной форме, что будут сокращены по 11 человек из каждого отделения. Всего уволить могут 450 сотрудников. У нас работают врачи, медицинские сестры, санитары, терапевты, клинические психологи, логопеды в детских отделениях. Также под сокращение подпадает технический персонал – инженеры, слесари. У нас большое хозяйство – 30 отделений. Есть отделения и на 30, и на 60 коек. За год через нашу больницу проходит более 10 тысяч пациентов", – рассказал один из сотрудников больницы.

По словам медиков, сумма, которая выделяется на лечение одного пациента, куда входит и питание, уменьшиться наполовину. А некоторые люди поступают на лечение и во второй, и даже в третий раз. Некоторым больным требуется более длительное лечение. Из-за возможного кризиса отделения просто будут закрываться, а больным придется возвращаться домой или просто оставаться на улице. В больнице, кстати, достаточно много пациентов, которые просто бездомные. Кто им будет помогать излечиться и выжить – неизвестно.

"Поясню на примере нашего отделения. Это означает, что больше никто не определит уровень интеллекта ребенку, не оценит количественно показатели памяти, внимания, не даст рекомендации, что делать с нежелательными поведенческими проявлениями, не определит точно уровень развития, не расскажет родителям маленького ребенка с аутизмом, как им жить дальше и что делать, не оценит степень нарушений мышления. Все это будут делать психиатры "на глазок". Впопыхах. Потому что нагрузка на них очень существенно увеличится. И количество ошибок неизбежно возрастет. А это судьбы детей и взрослых... Но кого это волнует?" – объясняет Наталья Науменко, клинический психолог, кандидат психологических наук, сотрудница больницы имени Павлова.

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Медики говорят, что зарплаты – это даже не первое их требование. Им страшно за развал профильного направления медицины. Например, за границей пациенты психиатрических больниц попадают в стационар и там лечатся, имея достаточно мощную базу, а дальше они идут в реабилитационные центры, амбулатории, где могут получать поддержку и социальную помощь. В Киеве же всего этого нет, больница Павлова – это и хоспис, и богадельня, и центр по реабилитации.

"Нам дали подписать документ, что мы готовы работать за минимальную зарплату. А это около 3,8 тысяч гривен. Все прекрасно понимают, что люди будут увольняться, и с таким финансированием оказывать помощь больным будет просто невозможно. Мы не пропадем, конечно. Уйдем в частную практику, работать будем в разы меньше, а зарабатывать больше. Квалификации, ума и опыта хватит. Но бесплатной психологической помощи для психиатрических пациентов больше не будет", – поясняет Наталья Науменко.

Медики говорят, что в Министерстве здравоохранения Украины им пообещали разобраться в ситуации и будут разрабатывать варианты по выходу из сложившегося кризиса.

"Сейчас сложно прогнозировать, что будет с отраслью дальше. По этой теме уже выступил министр здравоохранения Украины. Он пообещал, что будут пересмотрены аспекты медицинской реформы, касающиеся психиатрии. Это в общем хорошо, но сказать, как будет развиваться ситуация дальше, очень сложно. Нам обещают, что увольнений не будет и будут пытаться сохранить медицинский состав. В противном случае это обернется катастрофой, и больница не сможет оказывать своевременную психиатрическую помощь людям", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Матусевич, глава секции клинической психологии в Ассоциации психиатров Украины.

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По словам эксперта, психических заболеваний регистрируется очень много. По всей Украине это не тысяча и не две тысячи больных. За год речь идет о десятках тысяч людей. Если у человека хроническое психологическое заболевание, то у него обострения могут происходить по несколько раз в году, и такие люди требуют помощи. А также и те, кто может заболеть и им потребуется помощь медиков в будущем.

Только в Киевской психиатрической больнице в среднем за год проходит курс лечения около 10 тысяч человек. На учете только в Киеве стоит около 45 тысяч граждан с психическими заболеваниями, из них около 25 тысяч являются инвалидами по психическим заболеваниям. В Украине не менее 3% населения являются пользователями услуг сферы охраны психического здоровья.

"Учитывая, что закрывают также и интернаты. Люди просто могут оказаться без помощи на улице. Мы не против реформ и изменений, но это нужно делать так, чтобы это не стало жертвоприношением. Мы хотим, чтобы нас услышали. И считаем, что в реформировании такой важной отрасли медицины, как психиатрия, должны участвовать специалисты-практики, которые знают проблематику не понаслышке, а изнутри. Наш протест – это только начало. Мы будем продолжать просить о помощи и требовать правильных решений", – говорит Виталий Матусевич.

Напомним, также на протест вышли медики Киевской городской клинической больницы №8 в Оболонском районе столицы. Утром 30 апреля сотрудники медучреждения устроили бойкот и отказываются работать за 3-5 тысяч гривен в условиях коронавируса.

Ранее сообщалось, что в конце марта в правительстве решили добавить мотивации врачам, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом. Кабмин утвердил для них почасовую оплату, а парламент принял закон о надбавках в 300%. Впрочем, уже конец апреля, а с обещанными доплатами не сложилось. В некоторых областных центрах местные власти ищут средства в своих резервных фондах и доплачивает медработникам, сколько могут. Медики в Украине возмущены тем, что деньги обещали, но так и не выплатили.

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Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 21 апреля сообщил, что столичные врачи, которые работают с инфицированными коронавирусом и людьми с подозрением на COVID-19, получили доплаты за март. По его словам, доплаты начислили в девять должностных окладов за работу с 13 марта. Кличко заявил также, что в среднем доплата за март медперсоналу, работающему с зараженными коронавирусом, составляет: врачам – 17 000 гривен, медицинским сестрам – 13 000 гривен, младшему медицинскому персоналу – 11 000.

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