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В парке под Киевом "поселились динозавры" и Терминатор с Чужим (фото)

20 марта, 13:51

Александр Марущак

Металлические изделия изготовили в Киеве, а динозавры - в Днепре

В Центральном парке Бучи "поселились" динозавры из юрского периода и герои популярных кинокартин. Две объемные скульптуры динозавров рабочие вчера начали устанавливать в парке.

"Скульптуры доисторических рептилий будут помогать детям изучать происхождения и жизнь динозавров. Научно познавательный и образовательный уголок под открытым небом станет еще одним любимым местом на территории Центрального парка", – сообщили сайту "Сегодня" в мэрии Бучи.

"В Центральном парке Бучи мы совместно с коммунальным предприятием проводим реконструкцию нижней части парка. Инициатива установки необычных скульптур принадлежит предпринимателю, который работает в парке, а именно занимается аттракционами. Он и установил эту необычную выставку динозавров в детском пространстве парка, возле аттракционов за собственные средства. Динозавры изготовлены из легкого и безопасного материала, а сделали их мастера из Днепра", – рассказал сайту "Сегодня" Виктор Галущак, директор "Бучазеленстроя".

Также в парке установили металлические скульптуры героев популярных фильмов. Металлические изделия изготовили в Киеве. На аллеях парка можно встретить вооруженного Терминатора, страшного Венома, космического паразита Чужого и Грута из "Стражей галактики".

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Металлические скульптуры тоже установлены за средства владельца аттракционов две недели назад. По словам коммунальщиков, в Центральном парке гуляет много людей несмотря на действия карантина.

"Мы не можем запретить этого людям, но призываем гулять исключительно в защитных масках и по возможности отказаться от прогулок, где возможно большое скопление людей", – добавляют в "Бучазеленстрое".

Ранее сообщалось, что несмотря на карантин, киевляне устроили себе каникулы и массово гуляют в парках, жарят шашлыки и распивают алкоголь. При этом из-за закрытого метро жители столицы штурмуют транспорт.

Также подробнее смотрите о карантине в столице в сюжете:

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парк скульптура Буча

Источник: Сегодня

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