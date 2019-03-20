В переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса
Женщина утверждает, что потерялась и ждет дочь
В центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет.
Вместо кровати у пожилой женщины – кусок картона, а за одежду служат несколько одеял, которые ей принесли неравнодушные киевляне. Бабушка рассказывает, что сидит в переходе, потому что потерялась.
"Что-то не сосчитала время правильно. Выскочила. И разминулась с внуком", – сообщила пожилая женщина.
По словам фельдшера Центра экстренной помощи и медицины катастроф Михаила Мудренко, пенсионерка не жалуется на ухудшение самочувствия, но у нее повышенное давление. Ехать в больницу она не хочет, а без ее согласия врачи не могут ее госпитализировать.
Пенсионерка говорит, что никуда не поедет, так как ждет дочь. При этом по адресу, который она называет, – загроможденная квартира, в которой никого нет. Соседи рассказали "Сегодня", что дочь пенсионерки умерла пять лет назад, а сама она психически больна. По их словам, несколько лет назад она затапливала соседей, билась головой об стенку и читала какие-то молитвы. Сейчас газ, вода и свет в квартире старушки отключены.
Зять бабушки Александр рассказал, что до 91-го года она работала актрисой в театре, а потом стала периодически исчезать из дома.
"Жена моя ходила, я с женой ходил. Вот опять два года назад по инстанциям. Никому это уже не интересно. Болеет да болеет", – уточнил мужчина, добавив, что заставить ее лечиться он не может.
В социальной службе зятю Валентины Никитичны заявили, что для признания человека недееспособным необходимы доказательства о наличии психического заболевания, поэтому необходимо, чтобы пенсионерку осмотрели врачи-психиатры. Впрочем, в медучреждении ответили, что разрешение на принудительное обследование может дать только суд.
Вместе с тем, и врачи, и чиновники пообещали, что пенсионерке помогут и начнут процедуру ее устройства в специнтернат.
Ранее мы сообщали, что в Минске журналисты обнаружили кота, который "играл" шансон в одном из подземных переходов столицы.
Также сообщалось, что в Днепровском районе столицы бездомный всадил отвертку женщине в грудь.
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