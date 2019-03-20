Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса

Сегодня, 14:07

Женщина утверждает, что потерялась и ждет дочь

В переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса Другие новости Женщина утверждает, что потерялась и ждет дочь

В центре Киева в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" уже месяц живет 70-летняя пенсионерка Валентина Никитична. Она плохо ходит, но не просит милостыню и не пьет.

Вместо кровати у пожилой женщины – кусок картона, а за одежду служат несколько одеял, которые ей принесли неравнодушные киевляне. Бабушка рассказывает, что сидит в переходе, потому что потерялась.

"Что-то не сосчитала время правильно. Выскочила. И разминулась с внуком", – сообщила пожилая женщина.

По словам фельдшера Центра экстренной помощи и медицины катастроф Михаила Мудренко, пенсионерка не жалуется на ухудшение самочувствия, но у нее повышенное давление. Ехать в больницу она не хочет, а без ее согласия врачи не могут ее госпитализировать.

Пенсионерка говорит, что никуда не поедет, так как ждет дочь. При этом по адресу, который она называет, – загроможденная квартира, в которой никого нет. Соседи рассказали "Сегодня", что дочь пенсионерки умерла пять лет назад, а сама она психически больна. По их словам, несколько лет назад она затапливала соседей, билась головой об стенку и читала какие-то молитвы. Сейчас газ, вода и свет в квартире старушки отключены.

Зять бабушки Александр рассказал, что до 91-го года она работала актрисой в театре, а потом стала периодически исчезать из дома.

"Жена моя ходила, я с женой ходил. Вот опять два года назад по инстанциям. Никому это уже не интересно. Болеет да болеет", – уточнил мужчина, добавив, что заставить ее лечиться он не может.

В социальной службе зятю Валентины Никитичны заявили, что для признания человека недееспособным необходимы доказательства о наличии психического заболевания, поэтому необходимо, чтобы пенсионерку осмотрели врачи-психиатры. Впрочем, в медучреждении ответили, что разрешение на принудительное обследование может дать только суд.

Вместе с тем, и врачи, и чиновники пообещали, что пенсионерке помогут и начнут процедуру ее устройства в специнтернат. 

Ранее мы сообщали, что в Минске журналисты обнаружили кота, который "играл" шансон в одном из подземных переходов столицы. 

Также сообщалось, что в Днепровском районе столицы бездомный всадил отвертку женщине в грудь

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, бомжи, пенсионерка, подземный переход, Майдан Независимости, психически больной

Вы сейчас просматриваете новость " В переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбалка в Киеве: когда вступает в силу нерестовый запрет

Сегодня, 13:26

В период нерестового запрета разрешено только любительское и спортивное рыболовство

ФОТОФАКТ. В Киеве мужчина прыгнул с высотки с парашютом и повис на столбе

Сегодня, 12:21

Горе-экстремал выбрал для прыжка 30-этажное здание

В Киеве водитель трала повредил мост на Броварском проспекте: движение частично перекрыли

Сегодня, 12:09

"Тяжеловес" сломал несущую балку

Пожары на сухостоях в Киеве: как наказать поджигателей

Сегодня, 11:59

В левобережных районах часто поджигают траву ради забавы

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой

Фриске, Децл, Началова. Смерть участников "Последний герой"

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

Что лечит калина в организме человека

​Почему время идет быстрее, когда мы становимся старше?

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Ждем транспортный налог для авто старше 5 лет

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть