В подземке Киева покажут депортацию крымских татар

Сегодня, 09:33

На своде станции появился портрет красивой девушки

В подземке Киева покажут депортацию крымских татар
Автор фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Знаменитый художник Мата Руда из Коста-Рики рисует новую часть масштабного мурала на станции метро "Осокорки" в Киеве. На стене станции появились очертания лица красивой девушки, которая одета в традиционный для крымских татар головной убор. Также на переднем плане видны очертания огромного букета тюльпанов.

Ранее Мата Руда поразил киевлян красивейшим муралом "Берегиня" (переулок Тараса Шевченко, 1/2). Как оказалось, тему рисунка на "Осокорках" художнику подсказал таксист.

фото: Александр Марущак

"Когда художник был в последний раз в Киеве, его подвозил таксист, который переехал в столицу из Крыма и знает английский. Он рассказал ему печальную историю крымскотатарского народа, как его в разные времена ущемляли со стороны России. Художник так впечатлился услышанным, что решил посвятить свой рисунок на станции именно этой теме", – рассказали сайту "Сегодня" организаторы.

Кроме портрета скорбящей девушки, на заднем плане будет изображена фотография людей, которые были депортированы с полуострова в первою волну депортации. Раритетное фото художник нашел в архиве, и теперь его смогут увидеть киевляне.

Напомним, на "Осокорках" воплощают художественный проект под названием More than Us. Создается монументальный рисунок, который должен объединить взгляды восьми художников мирового уровня.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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