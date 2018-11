В подземке Киева покажут депортацию крымских татар

Знаменитый художник Мата Руда из Коста-Рики рисует новую часть масштабного мурала на станции метро "Осокорки" в Киеве. На стене станции появились очертания лица красивой девушки, которая одета в традиционный для крымских татар головной убор. Также на переднем плане видны очертания огромного букета тюльпанов.

Ранее Мата Руда поразил киевлян красивейшим муралом "Берегиня" (переулок Тараса Шевченко, 1/2). Как оказалось, тему рисунка на "Осокорках" художнику подсказал таксист.





фото: Александр Марущак

"Когда художник был в последний раз в Киеве, его подвозил таксист, который переехал в столицу из Крыма и знает английский. Он рассказал ему печальную историю крымскотатарского народа, как его в разные времена ущемляли со стороны России. Художник так впечатлился услышанным, что решил посвятить свой рисунок на станции именно этой теме", – рассказали сайту "Сегодня" организаторы.

Кроме портрета скорбящей девушки, на заднем плане будет изображена фотография людей, которые были депортированы с полуострова в первою волну депортации. Раритетное фото художник нашел в архиве, и теперь его смогут увидеть киевляне.

Напомним, на "Осокорках" воплощают художественный проект под названием More than Us. Создается монументальный рисунок, который должен объединить взгляды восьми художников мирового уровня.