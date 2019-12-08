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В полиции рассказали, сколько украинцев пришли на Майдан и на Банковую

8 декабря, 21:32

Анонсированное сегодня мероприятие на столичном Майдане закончилось

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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В акции "Красные линии для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве в воскресенье приняли участие 8 тысяч человек. На митинге, который проходит на Банковой вечером, присутствуют около 2 тысяч человек.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Анонсированное сегодня мероприятие на столичном Майдане Незалежности закончилось. В нем приняли участие около 8 тысяч граждан. Во время мероприятий на Майдане Незалежности грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство. Сейчас под Офисом президента на ул. Банковой массовые мероприятия продолжаются. В настоящее время в них принимают участие около 2 тысяч человек", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в центре Киева несут службу полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГСЧС. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей.

Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, в месте проведения акции работают представители полиции диалога.

Напомним, сегодня в Киеве прошло вече под лозунгом "Красные линии" накануне важных переговоров в Париже "Нормандской четверки". На Майдане Незалежности собрались тысячи людей. Они рассказали, чего ожидают от переговоров "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Источник: Сегодня

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