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В Полтавской области мужчина с подозрением на коронавирус сбежал в Киев

3 апреля, 15:05

Наталья Руда

Сейчас беглеца из Миргорода ищет полиция

В Мирогороде Полтавской области 2 апреля мужчина с подозрением на коронавирус проигнорировал ПЦР-тестирование и уехал в Киев. Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Сейчас полиция занимается поиском человека, ведь имеется информация, что он скрывается в Киеве. Никто не говорит, что этот человек болен. Но такая вероятность есть. Это большая безответственность. Ведь беглец подвергает опасности не только себя, но и окружающих и близких", – рассказал Синегубов на брифинге 3 апреля.

Как сообщает kolo.news, сбежавший ранее вернулся из-за границы и должен был находиться на самоизоляции, ему было назначено тестирование, но он уехал из города.

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Напомним, в Киеве от коронавируса умерли уже три человека – 70-летний мужчина и две женщины 56 и 69 лет. Всего по состоянию на 3 апреля в столице инфицированы 189 человек.

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Как сообщалось ранее, недавно в Киеве вспыхнул скандал вокруг обсервации украинцев, которых эвакуировали из Катара и Бали. При этом в МВД заявляли, что из обсервации сбежали 60 человек.

Тем временем в Украине ужесточается карантин. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Полтавская область коронавирус

Источник: Сегодня

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