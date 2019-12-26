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В Припяти впервые с момента аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

26 декабря, 04:07

Елку установили в центре города

/ Фото: ZIK

Впервые с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили новогоднюю елку в Припяти, где ранее вандалы разрисовали стелу на въезде в город.

Елку установили в центре города, под дворцом культуры "Энергетик", сообщает ZIK.

Бывшие жители города приехали на церемонию открытия и украсили дерево игрушками и фотографиями из детства,.

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Фото: ZIK

Как сообщалось, экскурсии в Чернобыль с каждым днем становятся все популярнее. "Поездка за дозой" манит как жителей Украины, так и иностранцев. Уже доступны пешие, водные и даже авиапоездки в Зону отчуждения.

Напомним, по данным Госагентства по вопросам зоны отчуждения, в 2019 году увеличилось число туристов, посетивших Чернобыль. Сейчас это число превысило 90 тыс. человек, тогда как за весь прошлый год на экскурсиях побывали 72 тыс. человек.

Специально для туристов ученые разработали специальный путеводитель:

Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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авария елка припять ЧАЭС

Источник: Сегодня

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