Дело о секс-скандале с Бурейко: прокуратура объяснила, в чем подозревают блогера и политтехнолога

Главная военная прокуратура сообщила о подозрении политтехнологу Владимиру Петрову и блогеру Александру Барабошку по производству, возбужденному по факту вмешательства в жизнь сотрудника правоохранительного органа Александра Варченко. Об этом сообщил "Укринформу" сотрудник прокуратуры.

Он отметил, что в Печерском райсуде избирают меру пресечения Петрову и Барабошко. Сотрудник прокуратуры уточнил, что Петрову сообщили о подозрении в нарушении ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК. В свою очередь Барабошко сообщили о подозрении в нарушении ст. 368 (получение взятки), ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) УК.

Собеседник подчеркнул, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения залога.

Напомним, в Печерском райсуде Киева сейчас проходит избрание меры пресечения блогеру Александру Барабошко и политтехнологу Владимиру Петрову. В суде собралась группа поддержки, приехали такие знаменитости, как шоумен Алексей Дурнев, солист группы O.Torvald Евгений Галич, представители Нацкорпуса и С14. Оба подсудимых заявили, что невиновны в скандале.

Как известно, 8 ноября студентка Бурейко подала заявление в прокуратуру о том, что ей приходят угрозы от Варченко. Было открыто уголовное производство. Варченко отрицал все обвинения, а супруга Варченко заявила, что скандал с ее мужем может быть нацелен против нее, так как ее назначили и.о. директора Госбюро расследований.