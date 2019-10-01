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В сеть попало новое видео реконструкции столичного зоопарка

1 октября, 09:02

С проспекта Победы уже видно здания нового входа

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал новое видео работ по реконструкции в столичном зоопарке.

"С проспекта Победы уже хорошо видно не только 15-метрового жирафа, но и здания нового входа и деревянный навес, который монтируют между ними. Это, по словам специалистов, – уникальная и первая в Украине конструкция таких масштабов", – написал Кличко на своей странице в Facebook.

Новый вход в столичный зоопарк будет на углу проспекта Победы и улицы Зоологической.

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В помещениях входной группы завершают отделочные работы, все внешние сети уже проложили и смонтировали. В одноэтажном здании, справа от нового входа, разместят кассы, информационный центр, общественные туалеты, медпункт. Работы там выполнены на 90%. В двухэтажном здании планируют обустроить океанариум, который будет установлен на средства инвесторов, и фудкорты.

После завершения работ по монтажу навеса, новый вход вымостят тротуарной плиткой и осуществят благоустройство территории вокруг. Также на новом входе посетителей будут встречать и известные скульптуры "Зубр" и "Львы" – вместо старых изготавливают новых зверей. Сейчас завершают работы и в универсальном вольере для животных и птиц – его сдадут в эксплуатацию и заселят в этом году. Также в зоопарке строят новый приматник. По заверениям Кличко, он будет готов уже в следующем году.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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Киев реконструкция зоопарк

Источник: Сегодня

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