В сети показали фото с реставрации Золотых ворот в Киеве

Реставраторы заповедника проводят плановые работы по очистке и закреплению кладки в памятнике оборонного зодчества

Фото: Вадим Кириленко

Заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко опубликовал на своей странице в Facebook ряд фотографий реставрационных работ на территории Золотых ворот.

"Реставраторы заповедника проводят плановые работы по очистке и закреплению кладки остатков Золотых ворот (ХI-XIX вв.)", – написал Кириленко.

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Напомним, в центре Киева на улице Борисоглебской, 6 начались реставрационные работы в здании Подольского ЗАГСа – памятника архитектуры местного значения. Дом является характерным примером жилой застройки с чертами позднего классицизма. На завершение реставрации нужно около 1,5 года. Ориентировочная смета полной реставрации этого исторического здания – около пяти млн грн.

Ранее в Андреевской церкви во время масштабной реставрации обнаружили сенсационную находку. Снимая медные пластины с церковного престола, ученые обнаружили 13 строчек старинной надписи.

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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