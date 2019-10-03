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В сети показали фото с реставрации Золотых ворот в Киеве

3 октября, 16:33

Реставраторы заповедника проводят плановые работы по очистке и закреплению кладки в памятнике оборонного зодчества

Фото: Вадим Кириленко

Фото: Вадим Кириленко

Заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко опубликовал на своей странице в Facebook ряд фотографий реставрационных работ на территории Золотых ворот.

"Реставраторы заповедника проводят плановые работы по очистке и закреплению кладки остатков Золотых ворот (ХI-XIX вв.)", – написал Кириленко.

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Напомним, в центре Киева на улице Борисоглебской, 6 начались реставрационные работы в здании Подольского ЗАГСа – памятника архитектуры местного значения. Дом является характерным примером жилой застройки с чертами позднего классицизма. На завершение реставрации нужно около 1,5 года. Ориентировочная смета полной реставрации этого исторического здания – около пяти млн грн.

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Оперативная съемка момента задержания Шота Чичиашвили в Москве, 2003 год. Фото: liveleak.com

Ранее в Андреевской церкви во время масштабной реставрации обнаружили сенсационную находку. Снимая медные пластины с церковного престола, ученые обнаружили 13 строчек старинной надписи.

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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Киев фонтан парк

Источник: Сегодня

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