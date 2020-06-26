В Сети показали, как реставрируют Софийский собор в Киеве (фото)

Заместитель директора по реставрационным работам "Софии Киевской" Вадим Кириленко опубликовал на своей странице в Facebook новые фото с реставрации Софийского собора в Киеве.

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"Завершена реставрация первого участка западной части центрального нефа Софийского собора.

Работы приняты Реставрационным Советом", – написал Кириленко.

Уже начат демонтаж и перестановка лесов на второй участок.

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Новости "Сегодня" писали, что на крыше древнего Софийского собора реставраторы Национального заповедника "София Киевская" провели регламентные работы по ремонту чердака.

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Напомним, в Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I, которую царь прислал Митрополиту Киевскому в начале XVIII века.

Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего, был построен в 1011 году.

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