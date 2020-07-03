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В Сети появились новые фото из Мариинского дворца, который реставрируют более 10 лет

3 июля, 16:41

Наталья Руда Наталья Руда

Реконструкция церемониальной резиденции президента началась еще в 2007 году

Мариинский дворец, который начали реконструировать в 2007 году, вскоре снова откроется для посетителей. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора Музея истории Киева Татьяна Костенко на своей странице в Facebook.

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"Обновленный Мариинский дворец почти после 15 лет "молчания" планирует открыть свои двери для посетителей.. И, конечно же, дело не обойдется без Музея истории Киева",написала Костенко, опубликовав множество фотографий из дворца.

Другие подробности она не уточнила.

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Напомним, что после масштабной реконструкции дворец открыл свои двери в 2018 году, однако к тому моменту церемониальная резиденция была обновлена еще не полностью. Также мы писали, что в 2016 году была завершена реконструкция в правом крыле дворца.

Отметим, что за ремонт Мариинского дворца отвечает Госуправление делами, которое ранее попало в скандал из-за новых скульптур львов возле резиденции. Так, люди интересовались, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему "украсили дворец гиббонами". В Государственном управлении делами поясняли, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации дворца.

Слева – львы до реставрации, справа – после

Слева – львы до реставрации, справа – после

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Также новости "Сегодня" писали о том, какие обновления были запланированы в интерьере памятника архитектуры XVIII века.

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Подробнее о том, когда и как был построен дворец, смотрите в инфографике "Сегодня":

Инфографика "Сегодня"

Инфографика "Сегодня"

Кроме того, ранее в столице разгорелся скандал из-за замены столбов освещения в Мариинском парке, которые украшали аллеи зеленой жемчужины Киева с прошлого века.

Тем временем во Львове произошел скандал со съемками рекламного ролика во Дворце Потоцких.

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Киев мариинский дворец реставрация

Источник: Сегодня

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