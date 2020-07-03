В Сети появились новые фото из Мариинского дворца, который реставрируют более 10 лет

Реконструкция церемониальной резиденции президента началась еще в 2007 году

Мариинский дворец, который начали реконструировать в 2007 году, вскоре снова откроется для посетителей. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора Музея истории Киева Татьяна Костенко на своей странице в Facebook.

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"Обновленный Мариинский дворец почти после 15 лет "молчания" планирует открыть свои двери для посетителей.. И, конечно же, дело не обойдется без Музея истории Киева", – написала Костенко, опубликовав множество фотографий из дворца.

Другие подробности она не уточнила.

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Напомним, что после масштабной реконструкции дворец открыл свои двери в 2018 году, однако к тому моменту церемониальная резиденция была обновлена еще не полностью. Также мы писали, что в 2016 году была завершена реконструкция в правом крыле дворца.

Отметим, что за ремонт Мариинского дворца отвечает Госуправление делами, которое ранее попало в скандал из-за новых скульптур львов возле резиденции. Так, люди интересовались, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему "украсили дворец гиббонами". В Государственном управлении делами поясняли, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации дворца.

Слева – львы до реставрации, справа – после В тренде В Киеве недалеко от аэропорта вспыхнул пожар: движение на Воздухофлотском проспекте перекрыто (видео)

Также новости "Сегодня" писали о том, какие обновления были запланированы в интерьере памятника архитектуры XVIII века.

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Подробнее о том, когда и как был построен дворец, смотрите в инфографике "Сегодня":

Инфографика "Сегодня"

Кроме того, ранее в столице разгорелся скандал из-за замены столбов освещения в Мариинском парке, которые украшали аллеи зеленой жемчужины Киева с прошлого века.

Тем временем во Львове произошел скандал со съемками рекламного ролика во Дворце Потоцких.

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