В школах Киева не будет линеек на 1 сентября

Столичные власти сообщили, что новый учебный год в школах Киева начнется с 1 сентября. Первый звонок прозвучит по традиции во всех учебных заведениях города, а вот состоятся ли традиционные школьные линейки к 1 сентября, чиновники не сообщили. Сайт "Сегодня" уточнил этот нюанс, расспросив Валентина Мондриевского, и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

Реклама

По его словам, школьных линеек в киевских школах не проводят уже очень давно. И в этом году их точно не будет. Поскольку это – массовое скопление людей.

"Школьных линеек нет давно, даже на законодательном уровне. Их не стало, не только в этом году. В школах Киева проводится "праздник первого звонка". Да, во многих школах города проводили традиционные старые школьные линейки, к которым мы все привыкли. Но в этом году, в условиях карантина, их не будет. Каждая школа принимает ту форму праздника первого звонка, которую можно выполнить в рамках мер безопасности, которые сейчас действуют в городе. Поэтому школьных линеек со скоплением людей, точно не будет", – рассказал сайту "Сегодня" Валентин Мондриевский.

Напомним, что в Украине продлили карантин до ноября.

Также мы писали о том, когда начнется учебный год для студентов и как будут проходит пары в столичных вузах.

Подробнее о том, как будут работать школы, смотрите в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама