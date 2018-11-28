В "Сильпо" прошел первый фестиваль "Їжа моря"

Самая вкусная и полезная рыба – родом из северных морей, но за ней не обязательно отправляться за Полярный круг, морские обитатели сегодня благополучно "приплывают" прямо в супермаркеты

На выходных – 24 и 25 ноября – в супермаркете "Сильпо" столичного Lavina Mall состоялся первый фестиваль "Їжа моря", посвященный рыбе и морепродуктам – всего около 130 видов из разных морей и океанов. Мы побывали на фестивале, посетили "устричную ферму", продегустировали шесть видов моллюсков в тапас-баре, собственными глазами увидели разделку гигантского тунца, узнали, в чем секрет божественного вкуса норвежской сельди и чем отличаются пять видов дикого лосося. И, конечно же, получили массу полезной информации от мастеров рыбных дел, которой с удовольствием делимся с читателями.

















О лососе

Лучший лосось, естественно, дикий, то есть живущий в открытом море. Его добывают на Аляске, у берегов которой водятся пять видов этой ценной рыбы: кета, горбуша, нерка, кижуч и чавыча (королевский лосось). Нам рассказали, что поскольку дикий лосось проплывает тысячи километров в холодных океанских водах и питается только натуральным планктоном и морепродуктами, он обладает уникальным вкусом и качеством. Мясо дикого лосося более сухое, чем его "фермерского" собрата, поэтому при приготовлении важно его не пересушить. Сразу после вылова рыба подвергается "шоковой" заморозке, что позволяет сохранить ее свежесть и максимум полезных свойств во время транспортировки в другие страны. В украинских супермаркетах, кстати, представлен весь спектр аляскинского лосося: от "демократичной" горбуши до элитной чавычи – ищите надпись Alaska Seafood на этикетке.

Вес самого большого лосося, когда-либо пойманного в водах Аляски (река Кенай), достигал 44,23 кг. А направляясь на нерест к реке Юкон, лосось преодолевает порядка 3-х тысяч км!

Об икре

Красная икра – икра рыб семейства лососевых – это, можно сказать, универсальный морской суперфуд, богатый белком и жирными кислотами Омега-3. Икра обладает целым рядом полезных свойств: препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и образованию тромбов, способствует улучшению зрения и укреплению иммунитета. Но это относится только к настоящему – натуральному и качественному продукту. Чтобы не попасть впросак и не купить подделку, эксперты рекомендуют покупать икру только в заводской упаковке и у проверенных производителей.

Обратите внимание на икру свежемороженую, то есть полученную методом "шоковой" заморозки, без добавления консервантов. Достаточно положить упаковку в холодильник – и через несколько часов икра разморозится и будет готова украсить собой ваш праздничный стол.

О минтае

Интересный факт: всем знакомый минтай является самой популярной промысловой рыбой в мире. Перечень его полезных свойств не короче, чем у лосося. Полезные свойства минтая помогают быстрее восстановить силы после болезни и вернуть душевное равновесие. Мясо минтая имеет нейтральный вкус, что позволяет использовать его при приготовлении самых разных блюд – от традиционных рыбных котлет до модных севиче и поке. Неудивительно, что минтай уже много лет бьет рекорды популярности у любителей рыбы по всему миру. На фестивале мы попробовали минтай горячего копчения собственного производства "Сильпо". Кстати, нам подсказали, что этот полезный продукт можно использовать не только как отдельное блюдо, но и как ингредиент различных салатов.

В прошлом году мировой вылов минтая превысил вылов его основного "конкурента" – перуанского анчоуса – и составил почти 3,5 миллиона тонн.

О сельди

Какая сельдь самая вкусная? Теперь мы знаем точно – норвежская молодая. Выловленная до начала периода нереста – то есть максимально богатая микроэлементами и другими полезными компонентами – и засоленная по старинному рецепту рыбаков прямо на борту судна, в Северном море. Такая рыбка просто тает во рту – проверено опытным путем. Бутерброды от Norsk Delikatesse стали одним из самых ярких впечатлений фестиваля.

До XV века селедку из-за тяжелого запаха и горького вкуса не считали пищей, достойной порядочных людей. Селедочная революция произошла, когда выяснилось, что вся горечь концентрируется в жабрах. Легенда гласит, что рыбак Виллем Якоб Бойкельзоон из деревни Биерфлинт догадался удалить у сельди жабры и засолить ее. Неудивительно, что ему установлен памятник.

Итак, подводим итоги. Самая вкусная и полезная рыба – родом из северных морей. К счастью, чтобы ее отведать, не обязательно отправляться за Полярный круг – морские обитатели сегодня благополучно "приплывают" прямо в супермаркеты. Остается внимательно изучить этикетку и убедиться, что выбранный продукт имеет правильную "прописку".

А еще очень важно соблюдать режим разморозки, поскольку она влияет на вкус, аромат и текстуру рыбы. Эксперты советуют размораживать морепродукты в холодильнике – например, оставив их там на ночь. Тогда ваши кулинарные шедевры точно будут вкусными и полезными.