В "Софии Киевской" покажут царскую грамоту, которая считалась утраченной
Артефакт, датированный 1708 годом, был утерян во время Второй мировой войны
В Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I Митрополиту Киевскому начала XVIII века! Ночью 13 апреля ее доставили из Германии в Киев.
Долгое время грамота считалась утраченной, но три года назад ее удалось случайно обнаружить историку Наталье Синкевич.
"Артефакт, датированный 1708 годом, был утерян во время Второй мировой войны (вероятно, была вывезена из Киева во время войны как трофей. — Авт.). С конца 1950-х он находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По свидетельствам историков, этот документ является красноречивым свидетельством аннексии Украинской поместной церкви Московией", — сообщил министр культуры Евгений Нищук.
По словам министра, грамоту вскоре смогут увидеть посетители "Софии Киевской".
Ранее мы сообщали, что ранее в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего был построен в 1011 году.
Также мы писали, что с Софийском соборе нашли уникальную старинную живопись. Ее зарисовали в 50 годах советские реставраторы, не увидев в библейских сценах ничего ценного. Теперь, чтобы восстановить реликвию, заповеднику "София Киевская" нужно полмиллиона гривен.
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