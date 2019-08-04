За час работы журналисты насчитали около двух сотен рекламных надписей наркотиков, и это только в одном районе Киева

В столице активисты вышли на борьбу с распространителями наркотиков 2019-08-04T10:13:49+03:00 Другие новости За час работы журналисты насчитали около двух сотен рекламных надписей наркотиков, и это только в одном районе Киева

В столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов. "Сегодня" присоединились к акции.

Купить наркотики стало настолько просто, что достаточно иметь доступ к интернету. Надписи с адресами телеграмм- каналов, где можно приобрести наркотики, сейчас можно встретить повсюду. Дилеры размещают их даже возле школ. Команда "Сегодня" также присоединилась к акции и вместе с активистами закрашивала эти надписи.

Для Станислава Медведенко вопрос здорового образа жизни едва ли не самое важное. В прошлом – он баскетболист. Сегодня пришел закрашивать интернет-адреса продажи наркотиков вместе со своими тремя детьми. Говорит, наглость распространителей наркорекламы возмущает.

" У нас у участкового, полицейского участкового, прямо на двери нарисовали такую ​​надпись и для меня это был как триггер", – делится мужчина.

Любой может зайти по ссылке к телеграмм-канала, найти наркотик, отправить средства, обычно перерасчет осуществляют в криптовалюте, а ее невозможно отследить. Затем продавец отправляет сообщение, в котором указан адрес и место хранения товара. В полиции это называют – "закладка".

"Никак не пресекается эта деятельность. Почему? Это философский вопрос, мы конечно коммуницировали с полицией. Что они говорят? Они говорят, что в отношении каналов рекламы наркотиков, это ответственность органов коммунальных служб, они должны закрашивать", – говорит Сергей Волков, участник акции.

Такой метод распространения наркотиков в Украине появился 5 лет назад. Впрочем, за это время реклама прогрессирует, появились сотни адресов телеграмм-каналов. Давид Пластер приехал из Америки в Украину 8 лет назад. 5 из них – активно борется с наркотиками. Говорит, люди и сами прибегают к сокрытию рекламы.

"Многие люди думают, что это такие английские надписи на стенах и не знают, что это. Когда они узнают, что это реклама продажи наркотиков, сами закрашивают", – говорит он.

Нет четкого законодательства, которое регулировало бы такую ​​рекламу. Если даже и удастся поймать распространителя рекламы, задержать его полиция не имеет права.

За час работы журналисты насчитали около двух сотен рекламных надписей наркотиков, и это только в одном районе Киева.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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