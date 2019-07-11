В столице отгремел грандиозный концерт, организованный каналом "Украина"

Телеверсию концерта можно будет посмотреть в День Независимости Украины на телеканале "Украина"





Премьеры песен Олега Винника и Алексеева, новый образ Макса Барских и Алеши, хиты групп "Мозги" и "Время и Стекло", украинские шлягеры в новой обработке – все это можно было увидеть и услышать на уникальной сцене под открытым небом в Киеве, на концерте, организованном каналом "Украина".

Концерт прошел на фоне потрясающей панорамы столицы. В центре Киев, на вертолетной площадке, посреди печерских холмов была построена уникальная сцена под открытым небом.

"Нас уже второй год подряд заливает дождь, но мы на это не обращаем внимания, потому что каждый раз, когда выходит Олег Винник, выходит и солнце", – сказал ведущий концерта "С днем ​​рождения, Украина!" Александр Скичко.

Самые популярные звезды украинского шоу-бизнеса собрались на празднике, который организовал канал "Украина".

Особого внимания заслуживает сцена – это уникальный сплошной экран на 1,5 тыс. кв. м.

"Сцена была такой большой, мы просто летали по ней туда и обратно", – поделилась впечатлениями певица из группы "НеАнгелы" Виктория.

Тысячи киевлян и гостей столицы пришли на бесплатный концерт. Десятки камер фиксировали его, чтобы передать каждое мгновение праздника тем, кто попасть на него не смог. Показ телеверсии шоу запланирован на канале "Украина" на День Независимости.

"Если вы не включите 24 августа канал "Украина", вы пропустите самый эмоциональный концерт года", – заявила певица TARABAROVA.

Напомним, что ранее Jerry Heil анонсировала первый сольный концерт.

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