В столице прошел форум "Дирижеры изменений"

Участники обсудили процесс реформ и то, какую роль в них играет доверие общества

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В центре столицы уже в шестой раз проходит форум "Дирижеры изменений".

Его участники — чиновники, бизнесмены и общественные деятели.

В этот раз речь шла о реформах и о том, какую роль в них играет доверие общества. Участники уверены: без него положительных изменений невозможны ни в стране, ни в бизнесе.

Именно доверие общества стало одной из основ успеха компании ДТЭК, которая в свое время рискнула, и начала инвестировать в "зеленую" энергетику и технологические новации. Этим и завоевала доверие общества к себе.

"В компании ДТЭК, где работает более 80 тыс. специалистов, мы не отделяем себя от общества. И поэтому внутренняя культура компании такая же, как мы относимся к обществу и к нашим партнерам – это открытость, это профессионализм, это ответственность", – заявил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

"Как по мне, доверие является одним из ключевых элементов нормального, здорового функционирования общества. Ведь только тогда, когда мы доверяем друг другу, доверяем институциям, доверяем каким-то общественным процессам, которые происходят, только когда есть взаимодействие между всеми нами, мы, на самом деле, можем рассчитывать на какие-то результаты", – подчеркнула министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Напомним, что ранее ДТЭК присоединился к Всемирному экономическому форуму.

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