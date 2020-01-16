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В столичном ботсаду расцвели азалии и камелии (фото)

16 января, 15:22

Массовое цветение ожидается ближе к началу февраля

В ботаническом саду имени Гришко на столичном Печерске начинается цветение азалий и камелий. Об этом сообщается на странице ботсада в социальной сети Facebook.

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Так, в оранжерейном комплексе отдельные кусты азалий и камелий уже начали цвести, а более массовое цветение ожидается ближе к началу февраля.

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Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев цветы ботсад Гришко

Источник: Сегодня

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