Толоки планируют проводить до тех пор, пока Гидропарк не очистят полностью

Фото: О. Челомбитько

В столичном Гидропарке прошла очередная масштабная толока Наталья Мамчур https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-08-05T11:12:00+03:00 Другие новости Толоки планируют проводить до тех пор, пока Гидропарк не очистят полностью

В Гидропарке, где любят отдыхать киевляне, наводят порядок. В субботу здесь прошла очередная масштабная толока.

В зеленой зоне сотрудники парка и столичные волонтеры собрали и вывезли целый грузовик различного хлама. Это уже третья по счету акция, во время которых всего собрали более 50 тонн мусора. И все это силами нескольких десятков человек. "Урожай" впечатляет: бутылки, пластик, одежда, обломки мебели, автомобильные покрышки.

Толоки планируют проводить до тех пор, пока Гидропарк не очистят полностью. Следующая акция, предварительно, пройдет 17 августа. Присоединиться могут все желающие, мусорные пакеты и необходимый инструмент предоставляют организаторы. За анонсами можно следить на сайте КГГА.

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Примарафетили в субботу киевские активисты и улицы Троещины. В Деснянском районе не только убирали мусор, но и отчистили стены домов и зданий от сотен надписей о продаже наркотиков, а столбы и заборы — от рекламных объявлений. Такие же акции раньше проходили в Святошинском и Днепровском районах.

Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

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