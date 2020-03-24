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В столичном Гидропарке, вопреки карантину, продолжают заниматься на тренажерах (видео)

24 марта, 18:17

Сергей Пономаренко

«Сегодня» расспросили любителей спорта, почему они не прислушиваются к советам

В столичный Гидропарк, на площадку с тренажерами, продолжают приходить любители заняться спортом на свежем воздухе – несмотря на общенациональный карантин и призывы властей и медиков оставаться дома.

"Сегодня" расспросили любителей физических упражнений, почему они не прислушиваются к советам.

После закрытия спортзалов Гидропарк – едва ли не единственное место, где можно позаниматься спортом. Любители повисеть на турниках уверены: закрывать такие площадки ни в коем случае нельзя.

"Сидят мамы, дети гуляют, а мамы пьют. А спорт-то укрепляет иммунитет. Как видите – основная публика не та, что в зоне риска. Поэтому стоит смотреть не здесь, а на других", – говорит нам один из любителей спорта.

Эта территория – примерно один гектар. И по словам тех, с кем мы пообщались – не считается спортплощадкой, а является зеленой зоной, поэтому под запрет в связи с карантином не подпадает.

Несмотря на постоянные призывы оставаться дома, люди недовольны внедренными правилами.

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"У людей метро забрали. Теперь – воздух. Что дальше будут забирать? А я думаю, что это все чушь. Есть грипп, и где эта эпидемия? Где люди мрут? Это все постановка", – говорит один из посетителей Гидропарка.

Большинство спортсменов уверяют: во время физических упражнений соблюдают правила гигиены. Пользуются антисептиками и защитными масками. Поэтому – не считают, что являются нарушителями карантина.

Ранее "Сегодня" писали, как, оставаясь дома, можно провести карантин с пользой для себя.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как поступать и кому звонить, если человек почувствовал симптомы острой респираторной инфекции.

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Киев спорт карантин гидропарк физкультура

Источник: Сегодня

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