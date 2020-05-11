В столичном Мариинском парке появится веревочная пирамида (фото)

На участке около 100 кв. м с песком будет установлена веревочная пирамида

Столичные коммунальщики обещают обновить детскую площадку в Мариинском парке. Как сообщается на странице "Киевзеленстроя" в Facebook, на месте старых конструкций, на которых уже неоднократно заменялись износившиеся элементы, появятся современные игровые комплексы европейского образца.

"В частности, на площади 725 кв. м с резиновым покрытием будут устроены игровые комплексы для разных возрастных категорий, батут, качели и элементы для самых маленьких посетителей. Учитывая пожелания местных жителей, комплексы будут иметь много входов и выходов. На участке около 100 кв. м с песком будет установлена веревочная пирамида – похожая конструкция уже установлена ​​в нескольких парках и пользуется популярностью среди детей", – говорится в сообщении.

На территории площадки предусмотрено установить шесть бетонных рядов с полиуретановым покрытием – они безопасные для детей и комфортные для родителей, вокруг двух деревьев на территории площадки – круглые скамьи. Вне площадки будут парковые скамейки.

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Для безопасного отдыха пределы каждой зоны будут выделены цветом.

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Стоимость работ пока что не сообщается.

Ранее в столице разгорелся скандал из-за замены столбов освещения в Мариинском парке, которые украшали аллеи зеленой жемчужины Киева с прошлого века. Столичные активисты негодовали, что осветительные столбы в парке заменили "ширпотребом из строительного супермаркета", при этом на работы потрачено более 18 миллионов гривен.

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Также киевлян возмутили обновленные скульптуры львов у стен Мариинского дворца. Так, люди интересуются, куда реставраторы подевали старые изваяния и почему "украсили дворец гиббонами". В Государственном управлении делами также поясняли, что все работы на объекте проводились в соответствии с проектной документацией, которая была утверждена еще в 2007 году, когда было принято решение о реставрации Мариинского дворца.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что скандал вокруг реконструкции исторической улицы Кривой Вал разгорелся в Луцке. На ремонт выделили почти 5 млн гривен. Люди ждали, что на эти деньги отремонтируют, по крайней мере, коммуникации – им уже по 80 лет. Вместо этого – получили новые фонари и мостовую.

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