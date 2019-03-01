В столичном метро непривычно встречали первый день весны

В столичном метро делают все, чтобы создать весеннее настроение

В столичном метро непривычно встречали первый день весны 2019-03-01T22:48:00+02:00 Другие новости В столичном метро делают все, чтобы создать весеннее настроение

Оркестр, дракон и подарки! В столичном метро встречали первый день весны. Социальная акция проводится уже второй раз. Ее цель – зарядить позитивом киевлян и гостей столицы в холодную погоду. Как прогоняли зиму в подземке? И когда потеплеет? Узнавала корреспондент Натала Набокова.

Первый день весны с музыкой и пандами. В столичном метро делают все, чтобы создать весеннее настроение. Под классические произведения и обработки мировых хитов танцуют все. В фойе станции "Золотые ворота" развлекает военный оркестр Нацгвардии.

Пассажиры преимущественно в теплых шапках и шарфах, потому что на улице холодно. Но, говорят, как слышат музыку - от эмоций сразу согреваются.

Также прогонять зиму выходит китайский дракон. Акцию устроило руководство подземки. Чтобы вызвать у украинцев улыбки.

"Погода продержится морозная только в выходные, а уже четвертого числа, в понедельник, начнется постепенное как бы возвращение в весну. До +5 днем, дожди. Такая весна ожидает украинцев уже на следующей неделе", – говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

Напомним, февраль в Киеве в текущем году вошел в десятку самых теплых последних зимних месяцев за 139 лет метеорологических наблюдений.

Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского в пятницу, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6°С, что выше климатической нормы на 4,8°С.

Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

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