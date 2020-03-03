В столичном парке "Наталка" появится пляжная зона

Также Виталий Кличко пообещал замену вагонов фуникулера в этом году

В столичном парке "Наталка" на Оболони обустроят пляжную зону. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы начинаем работы по обустройству четвертой очереди парка "Наталка". Сегодня там нет пляжной зоны. Поэтому мы решили построить мост на маленький остров. Там будет и зона барбекю, и пляжи с площадками для волейбола, будет все для активного летнего досуга", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По его словам, в этом году в столице обновят еще 12 парков. С обустроенными детскими и спортивными площадками, велодорожками, с новым освещением. Также в планах столичной власти на этот год – замена вагонов фуникулера. Они, по словам мэра, будут более быстрыми, со стеклянной крышей и современной системой кондиционирования.

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"В этом году мы отремонтируем и представляем много объектов. Например, уже начинают ремонт Пейзажной аллеи. Также летом откроем первую очередь обновленного столичного зоопарка. Там уже сделали новые озера, новый приматник, возвели новую входную группу. Обустроят и паркинг на 500 мест и отдельную стоянку для туристических автобусов. И посетители уже не будут оставлять автомобили на проспекте Победы. Планируем представить в этом году и новый, очень красивый фонтан на Владимирской горке", - резюмировал Кличко.

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Напомним, в Киеве может появиться канатная дорога, которая соединит Крещатый парк и Труханов остров.

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко представил проект нового генплана Киева, который разрабатывался более 10 лет, в декабре прошлого года.

В 2014 году Кличко заявлял, что новый генплан Киева утвердят в 2015 году, однако он так и не был принят.

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