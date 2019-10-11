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В столичной подземке молодая пассажирка устроила импровизированный танец: видео

11 октября, 09:11

Девушка слушала в наушниках музыку и пританцовывала, находясь у двери вагона

В Киеве пассажиры столичной подземки обратили внимание на молодую девушку, которая устроила в вагоне метро импровизированный танец. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, как видно на ролике, девушка слушает музыку, стоя у двери вагона, и пританцовывает.

Не так давно красующаяся перед камерой смартфона девушка в нью-йоркском метро стала звездой сети после того, как видео с ее участием опубликовал на своей странице в Twitter пользователь под ником Бен Яр. Публикация стала вирусной и собрала миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

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Также смотрите видео, как в вагоне метро харьковчанин устроил зажигательные танцы:

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Ранее в столичном метро пассажиры сняли на видео молодого человека, который закурил прямо в вагоне поезда на "красной ветке" метро. Так парень ехал с компанией молодых людей и, находясь на сиденье рядом с другими пассажирами, закурил. При этом ситуация развеселила спутников нарушителя. Остальные пассажиры не реагировали на инцидент, кроме одной женщины, которая сделала парням замечание. При этом они вели себя по-хамски, а курильщик вышел из вагона на станции метро "Вокзальная".

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Киев метро танцы

Источник: Сегодня

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