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В столичной подземке появится медуза из пластиковых пакетов

2 июля, 08:53

Наталья Руда Наталья Руда

Проект реализуют на станции метро "Днепр"

На станции столичного метрополитена "Днепр" установят скульптуру "Медуза LPDE" в рамках проекта "Среда обитания. Манифест 2020" Всемирного фонда природы WWF Украина. Об этом сообщает пресс-служба метро.

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Как отмечается в сообщении, работа высотой почти в рост человека создана из пластиковых пакетов. По задумке организаторов, такая скульптура заставит осмыслить проблематику загрязнения водоемов и задуматься над тем, что человек оставляет после себя для следующих поколений.

Станция "Днепр" для установки скульптуры выбрана не случайно.

"Состояние Днепра критически важно не только для столицы, но и многих других регионов Украины. Но даже рыбаки и отдыхающие на набережной часто оставляют после себя мусор на дорожках и в воде, не говоря уже о предприятиях. Стоять скульптура будет в портале "Мир" с монументом женщины и голубей наверху. К ней нельзя будет подойти – можно только увидеть за стеклом", - говорится в сообщении подземки.

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Проект продлится до 30 августа.

Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем, горы хлама продолжают расти.

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно видеть водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

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