В Украине начался второй этап пробной переписи населения

С 14 по 23 декабря будет проходить вторая волна пробной переписи населения в Украине

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения, который проводят в части Оболонского района столицы и в поселке Песковка Киевской области.

Вторая волна пробной переписи населения будет проходить с 14 по 23 декабря.

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В Государственной службе статистики сообщили, что переписчики будут приходить в дома жителей. На их странице в Facebook опубликовали видео, в котором рассказывают, как будет происходить процедура. К визиту работников на дверях подъезда должны вывесить объявления. Информационные листовки положат и в почтовые ящики. Объясняют в ролике и как отличить переписчиков. У них должно быть удостоверение с голограммой, планшет, жилет с логотипом переписи на груди и спине. В службе статистики отмечают, персональные данные, полученные во время переписи, разглашать не имеют права и будут использовать только в статистических целях.

Напомним, 1 декабря в Украине начали пробную перепись населения. Населения переписывают по фактическому месту жительства, даже временному, а не по месту работы или службы. Фактическим местом жительства является дом, квартира, место в общежитии и т.д., где респондент проводит ежесуточно большую часть своего отдыха.

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