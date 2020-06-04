В университете Шевченко в Киеве проходят обыски из-за взятки

На юридическом факультете Национального университета имени Шевченко, который находится в главном корпусе на улице Владимирской в столице, проходят обыски в четверг, 4 июня.

Как сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Оксана Блищик, обыски проводит Главное следственное управление Нацполиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, которое расследуется по статье 368 УК (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды).

По ее словам, после завершения обысков в полиции прокомментируют ситуацию.

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Ранее в Харькове на систематических взятках разоблачили директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих вузов города. Как выяснилось, чиновник организовал схему вымогательства взяток с иностранных студентов.

Также контрразведка Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила чиновника Минобразования и науки на получении откатов за финансирование научно-исследовательских работ в оборонной сфере.

Новости "Сегодня" писали, что следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как того предусматривало наказание.

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