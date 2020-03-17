В Киеве закроют на карантин продуктовые рынки и ярмарки

Продуктовые магазины никто закрывать не будет

Продуктовым ярмаркам и рынкам в Киеве запрещено работать в условиях карантина, который введен в столице. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник на брифинге после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Уточнения, которые были сделаны на комиссии ТЭБ и ЧС города: продуктовым ярмаркам и рынкам запрещено проводить работу в период ограничительных и профилактических мер", – сказал Поворозник.

Ранее в столице рынки закрывать не планировали. По его словам, решение о закрытии рынков будут контролировать райгосадминистрации, полиция и СЭС.

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Власти призвали также киевлян максимально оставаться дома до 3 апреля.

Отметим, что с завтрашнего дня, 18 марта, в общественный транспорт в столице пассажиров будут пускать только в масках.

Напомним, с 23:00 17 марта в Киеве закрывается метро. Кроме того, с 18 марта также не будет работать городская электричка.

Как уже сообщалось ранее, на данный момент в Киеве зафиксированы два случая заболевания, вызванных коронавирусом. Инфицированы студент и женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции.

Также в столице дезинфицируют жилые дома, общественный транспорт, остановки и пешеходные переходы.

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