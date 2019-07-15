В зоне ЧАЭС нашли опасный объект
Предполагается, что транспортное средство находилось там со времен аварии
На территории Чернобыльской зоны отчуждения нашли старый грузовик, излучающий высокий уровень радиации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник 14 июля.
Предполагается, что транспортное средство находилось там со времен аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Точный уровень радиации, зафиксированный дозиметром рядом с грузовиком, администрация заповедника не называет.
Как известно, президент Владимир Зеленский хочет сделать из Чернобыля туристическую зону и дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. В указе отмечается, что правительство должно заняться стимулированием возрождения чернобыльской зоны и созданием условий для использования туристического потенциала, популяризации и утверждения бренд-месседжа "Безопасный Чернобыль".
Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.
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