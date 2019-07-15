В зоне ЧАЭС нашли опасный объект

Предполагается, что транспортное средство находилось там со времен аварии

Фото: Станислав Гуменюк.

На территории Чернобыльской зоны отчуждения нашли старый грузовик, излучающий высокий уровень радиации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник 14 июля.

Предполагается, что транспортное средство находилось там со времен аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Точный уровень радиации, зафиксированный дозиметром рядом с грузовиком, администрация заповедника не называет.

Как известно, президент Владимир Зеленский хочет сделать из Чернобыля туристическую зону и дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. В указе отмечается, что правительство должно заняться стимулированием возрождения чернобыльской зоны и созданием условий для использования туристического потенциала, популяризации и утверждения бренд-месседжа "Безопасный Чернобыль".

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В зоне ЧАЭС нашли опасный объект". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"