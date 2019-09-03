В зоопарке Киева начался ягодный сезон: животных будут кормить арбузами (видео)

Фото: Юрий Трибой, Киевский зоопарк

В Киевском зоопарке начался сезон арбузов. На этой неделе посмотреть, как кормят сладкими ягодами питомцев зоопарка, смогут все посетители.

"За неделю нашим животным мы скормим одну тонну арбузов. Для них это в первую очередь обогащение рациона. Сладкой ягодой смогут полакомиться слон, тигры, бегемот, медведи. Хотя арбузами питаются только приматы. Мы будем угощать экологически чистыми арбузами без нитратов, специально дождались сентября, чтобы принять такое угощение от благодетелей", – рассказали в Киевском зоопарке.

Кстати, такую же арбузную неделю в зоопарке проводили в прошлом году и скормили такое же количество сладких ягод. Там добавляют, что уже на подходе неделя, когда животных будут угощать вкусной тыквой.

График кормления животных арбузами:

Среда 4 сентября

Кони Пржевальского 12:00

Медведи 12:20

Дикие свиньи 12:40

Четверг 5 сентября

Пони 12:00

Тигры 12:20

Гиены 12:40

Пятница 6 сентября

Зубры и бизоны 12:00

Медведи 12:20

Дикие свиньи 12:40

Суббота 7 сентября

Медведи 12:00

Дикие свиньи 12:20

Слон 12:40

Бегемот 13:00

Еноты 13:20

Воскресенье 8 сентября

Медведи 12:00

Дикие свиньи 12:20

Слон 12:40

Бегемот 13:00

Львы 13:20

Еноты 13:40

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров.

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