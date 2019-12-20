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Вадим Новинский поздравил прихожан Свято-Троицкой церкви с днем святого Николая

20 декабря, 16:27

А самые маленькие прихожане получили сладкие гостинцы

Святого Николая Чудотворца почтили христиане всего мира. В храмах в честь святого справили торжественные молебны. Мира и добра верующим Свято-Троицкой церкви пожелал главу фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. А самым молодым прихожанам политик раздал вкусные подарки. Ведь дети особенно ждали этого дня, в надежде получить сладкую награду за то, что старались быть хорошими целый год.

"Этот святой всегда связан с чудесами. Он, ежегодно, ежедневно, дает чудеса, тем, кто обращается к нему с чистой молитвой. Я прошу каждый день, не только сегодня. Я прошу мира. Мира в нашей стране, вокруг меня и мира моем сердце", – отметил Вадим Новинский.

Напомним. ранее новости "Сегодня" писали о том, что Вадим Новинский награжден орденом Иерусалимской православной церкви. Блаженнейший патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III наградил Золотым Крестом Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня народного депутата Украины, главу фракции "Оппозиционного блока".

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подарки День святого Николая Новинский

Источник: Сегодня

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